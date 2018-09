Artem Dzyuba feiert sein Erstes Tor für Ägypten am 19.06.208 in Sankt Petersburg Quelle: reuters

Russland steht nach einer weiteren überzeugenden Vorstellung so gut wie sicher im Achtelfinale. Der Gastgeber ließ Ägypten beim 3:1 keine Chance und ist nun mit sechs Punkten und 8:1 Toren souveräner Spitzenreiter der Gruppe A. Sollte Saudi-Arabien am Mittwoch gegen Uruguay nicht gewinnen, stünde Russland vorzeitig im Achtelfinale.



Hatten die Russen beim ersten Treffer - ein Eigentor von Ahmed Fathy - noch Glück, so waren die beiden nächsten Tore schön herausgespielt. Nach Mo Salahs Elfmetertor (73.) verstärkten die Ägypter die Bemühungen, echte Torgefahr bestand aber nicht.