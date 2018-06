In Böblingen treffen wir Petra Amann. Ehrenamtlich versucht sie, Flüchtlingen Werte und Normen unserer Gesellschaft zu erklären. Denn: "Das eine, was wichtig ist, um Integration stattfinden zu lassen, ist die Sprache. Aber sehr wohl eben auch: Wie gehen wir miteinander um? Und da sind wir wieder bei den Werten und den Regeln."



"In einem ihrer Workshops treffen wir zwei Flüchtlinge: Wessam Al-Dabbas aus Syrien und Abdullah Secka aus Gambia. Beide sind seit etwa zwei Jahren in Deutschland. Deutsch, das sind für Wessam vor allem die vielen Regeln: "Die Regeln in Deutschland sind nicht so einfach, weil sie so viele Regeln haben."