Auch das Judentum kennt ein strenges Bilderverbot, was religiöse Tattoos verbietet. Doch es gibt andere Symbole, die immer wieder zu sehen sind, zum Beispiel den Davidstern. Seit 2014 ist es in Israel jüdischen Spielern erlaubt, mit einer Kippa zu spielen. Noch 2010 hatte ein jüdischer Spieler in Salzburg eine gelbe Karte erhalten, nachdem er aus seinen Stulpen eine Kippa - die jüdische Kopfbedeckung - hervorgeholt hatte, niederkniete und betete. Die FIFA hat mittlerweile ihr Regelwerk verändert und die Kippa offiziell genehmigt.



Hebräische Buchstaben sind - ähnliche wie chinesische Zeichen - mittlerweile in Mode. Der kroatische Spieler Mario Mandžukić, der bei Juventis Turin unter Vertrag steht, sorgte vor Jahren mit hebräischen Lettern für Schlagzeilen. "Was mich nicht umbringt, macht mich stark" - diesen Spruch ließ er sich auf den Rücken tätowieren, allerdings in einem verhunzten Hebräisch: Es war nicht nur falsch geschrieben, sondern auch noch von links nach rechts und nicht, wie in semitischen Sprachen üblich, von rechts nach links.