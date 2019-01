Es läuft eine Suchaktion der Polizei. (Symbolbild)

Quelle: Patrick Seeger/dpa

Ein Kleinflugzeug mit mindestens zwei Menschen an Bord ist nahe der britischen Kanalinsel Guernsey vom Radar verschwunden. Es laufe eine Suchaktion, teilte die Polizei mit. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP befand sich der argentinische Fußballer Emiliano Sala, der bei Cardiff City spielt, an Bord der Maschine.



Wie der französische Sender France Info berichtete, wurde die Suche aufgrund der schlechten Wetterbedingungen in der Nacht abgebrochen und am Morgen wieder aufgenommen.