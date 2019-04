Mohammed «MoAuba» Harkous und Michael «MegaBit» Bittner.

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Deutschland hat bei der Premiere des eNations Cup in London in der Fußballsimulation FIFA 19 enttäuscht und ist bereits vorzeitig ausgeschieden. Die eSport-Nationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes, bestehend aus dem Duo Michael "MegaBit" Bittner und Mohammed "MoAuba" Harkous, hat nach drei von vier Gruppenspielen keine Chance mehr auf die K.o.-Runde.



"Wir haben uns das anders vorgestellt, können das aber jetzt leider nicht mehr rückgängig machen", sagte Bittner in den sozialen Medien.