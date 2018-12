Das Thema Öl dürfte auch eine Rolle gespielt haben, als Indiens Premierminister Narendra Modi als erster aus dem G20-Kreis auf Salman zuging. Indien ist einer der größten Abnehmer iranischen Öls und bisher von den US-Sanktionen noch ausgenommen. Eine Lösung muss bald her, will das aufstrebende Riesenland Indien nicht in Versorgungsengpässe kommen - und Trump in Erklärungsnöte, denn sonst stellt er seinen harten Iran-Kurs selbst infrage.Der Westen ist sich auch in dieser Frage nicht mehr einig. Ähnlich wie die Amerikaner haben Franzosen und Briten massive Interessen an Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien - Merkel hat die deutschen Rüstungsexporte dagegen erstmal auf Eis legen lassen.