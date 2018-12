Vor dem Gipfel hatten zahlreiche Staats- und Regierungschefs nachdrücklich versucht, keine übertriebenen Erwartungen zu schüren - klar, denn selten war der Ausgang eines solchen Treffens so unsicher. Die Risikofaktoren waren einige der Teilnehmer: US-Präsident Donald Trump, der chinesische Staatschef Xi Jinping und natürlich Wladimir Putin, der russische Präsident, der aktuell wieder kriegerisch mit der Ukraine umgeht, in Worten und Werken. So waren denn auch die vergangenen Monate an den Börsen von depressiver Stimmung geprägt, der Internationale Währungsfonds berechnete einen Dämpfer für die Weltwirtschaft allein aufgrund der fortschreitenden Handelshemmnisse - sprich Zölle - und die WTO, die Welthandelsorganisation, befindet sich durch eine Art amerikanischen Boykott seit einem Jahr im Wachkoma.