Olaf Scholz (SPD) ist Bundesminister der Finanzen. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will beim Treffen der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in Buenos Aires für einen freien Welthandel werben. "Die Wohlstandsgewinne sind für alle größer, wenn wir kooperieren", sagte er vor dem Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankchefs.



Die argentinische G20-Präsidentschaft hat die Zukunft der Arbeit und die Verbesserung der Infrastruktur auf die Agenda des Treffens gesetzt. Aber auch Handelskonflikte seien "ein großes Thema", so Scholz.