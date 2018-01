Das ist aber nur ein Teil des Sherpa-Dienstes. Lars-Hendrik Röller muss auch nach Innen koordinieren und die Informationsstränge zusammenführen. Für die Themen Finanz- und Wirtschaftspolitik, Arbeit, Gesundheit, Landwirtschaft, Digitales et cetera holen sich Röller und sein Sherpa-Stab des Bundeskanzleramts Expertise aus den jeweiligen Fachministerien. Gronau spricht von parallel verlaufenden Verhandlungssträngen in den wichtigsten Ressorts. Es gebe verschiedene "Sherpa-Tracks". Das heißt: "Die Sherpas bewegen sich in mehreren Gruppen auf den Gipfel zu", so Gronau.