Vor diesem Hintergrund sei es "absolut" denkbar, dass es keine gemeinsame Abschlusserklärung gibt, so die Einschätzung von ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen. Beim letzten Gipfel in Sachen Klima habe man "getrickst" und den Abweichler, die USA, einfach in eine Fußnote gepackt. "Aber das kann man jetzt nicht beliebig fortsetzen." Deshalb werde noch weiter am Text einer Erklärung gefeilt, um wenigstens einen Minimalkonsens zu erzielen, so Theveßen. Wenn dies nicht gelinge, könnte der Gipfel scheitern.



Auch die Handelspolitik ist festgefahren - die USA und China zwingen sich seit Monaten gegenseitig Strafzölle auf. Zum Abschluss des Gipfels wollen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping einen neuen Anlauf unternehmen, den Handelskrieg zu entschärfen. Das Treffen wird mit Spannung erwartet.