Xi Jinping (links) und Kim Jong Un in Pjöngjang.

Quelle: --/Xinhua/dpa

Deswegen gab es dann wohl auch den Besuch Xi Jinpings in Nordkorea mit Machthaber Kim Jong Un. Xi will damit zeigen, wie "gut" die Beziehungen zwischen China und Nordkorea sind. Dass Trump ihn, Xi, also braucht, um voranzukommen mit Nordkorea und der Denuklearisierung, den Verhandlungen, dem Friedensprozess, den Vorbereitungen für einen dritten Gipfel zwischen Donald Trump und Kim Jong Un. Der chinesische Präsident hat damit nochmal klar gemacht, dass er mitredet bei allem, was Nordkorea betrifft. Ob das aber reicht, wird dann wohl erst am Samstag nach dem Treffen zwischen Xi und Trump klar werden.