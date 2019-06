Wenn die ganze Energie, die in unzählige bilaterale Treffen floss, in die drei Arbeitssitzungen zu den großen Themen der Zeit geflossen wäre, was hätte diese Runde zum Wohl der Menschheit bewegen können? Nun sendet dieser Gipfel vor allem zwei Signale an die Welt: Die Bereitschaft, die großen Herausforderungen unserer Zeit gemeinsam zu lösen, wird von nationalistischen und nativistischen Regimen kleingemahlen.



Und im großen Konflikt des 21. Jahrhunderts zwischen autoritären und demokratischen Systemen haben letztere noch nicht verstanden, dass sie mit all ihrer noch vorhandenen politischen und wirtschaftlichen Macht die Prinzipien der Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Menschenwürde verteidigen müssen.