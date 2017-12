Das heißt in der Theorie: Wer zu den Zuarbeitern Röllers guten Kontakt pflegt, hat die Chance, die G20-Politik in Hamburg zu beeinflussen. "Wir sind darauf angewiesen, dass die Vertreter der Fachministerien, mit denen wir im Austausch stehen, unsere Forderungen in den Arbeitsprozess einbringen", sagt Grün. Die Expertise der Fachministerien jedenfalls nimmt der Sherpa-Stab auf - und geht es nach Röllers Plan, fließen die wichtigsten Ergebnisse unverwässert mit ein in die G20-Gipfelerklärungen.