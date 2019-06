Die vielen Diplomaten und Unterhändler, die die Spitzenpolitiker auf solchen Treffen begleiten, dürften das anders sehen. Sie kämpfen in diesen Stunden nicht nur um einzelne Sätze, ja sogar Worte, sie ringen vor allem auch darum, was eigentlich das wichtigste Ziel ist, auf das es sich zu einigen gilt.



Der Klimaschutz, sollte man meinen, sei für die Weltgemeinschaft mittlerweile das Top-Thema. Doch spätestens seit dem letzten Gipfel in Buenos Aires wissen wir: Das sieht US-Präsident Donald Trump ganz anders. Die Abschlusserklärung zur Klimapolitik hat sein Land in Argentinien nicht mit unterschrieben. Und so überrascht es kaum, dass sich aktuell zwischen den USA und vor allem der EU eine harte Auseinandersetzung abzeichnet.