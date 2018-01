Der Gipfel biete die Möglichkeit von Treffen, die es sonst in kleineren Konstellationen nicht gebe, sagte Merkel. "Insofern kann das ein Beitrag zur Lösung sein. Aber wir haben schon einige Probleme, die wir weiter bearbeiten müssen." Deutschland versuche auch im sogenannten Normandie-Format gemeinsam mit Frankreich eine Annäherung zwischen Russland und der Ukraine zu finden, sagte Merkel. Am Rande des Gipfels ist voraussichtlich am Samstagmorgen eine weitere Runde in diesem Format geplant.