Auf die US-Innenpolitik ging Trump auch bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ein. Er habe beim "Vorbeigehen an einem TV-Gerät" Szenen aus der zweiten TV-Debatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber aufgeschnappt, sagte er. Die Demokraten wollten allen ohne Papiere ins Land kommenden Migranten vollen Zugang zur Gesundheitsversorgung gewähren, sagte er und erklärte an Merkel gewandt, die Debatte am Vorabend sei "nicht sehr spannend" gewesen.



"Also freue ich mich darauf, lieber Zeit mit Ihnen zu verbringen als (weiter) zuzuschauen." Merkel reagierte nicht. Er lobte sie als "fantastische Person". Er sei "froh, sie zum Freund zu haben", ergänzte er. Merkel gab an, mit dem US-Präsidenten beispielsweise über den Iran sprechen zu wollen. Ebenfalls am (heutigen) Freitag soll ein entscheidendes Treffen in Wien mit dem Ziel stattfinden, das Atomabkommen von 2015 zu retten.