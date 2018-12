Olaf Scholz (SPD) steht dennoch zur Entscheidung für den G20-Gipfel in Hamburg: "Unverändert bin ich der Meinung, dass solche Formate richtig sind und dass man sie in demokratischen Staaten und dort in den großen Städten durchführen können muss", verteidigte der ehemalige Erste Bürgermeister Hamburgs und jetzige Bundesfinanzminister im Juni bei seiner Anhörung vor dem Sonderausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft seine Zusage an Bundeskanzlerin Angela Merkel, den Gipfel in Hamburg auszurichten. Man könne solche Veranstaltungen aus Angst vor Protesten doch nicht nur in autokratischen Systemen und Diktaturen stattfinden lassen, so das Mantra von Regierungsvertretern in Hamburg und Berlin.