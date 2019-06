Daran hat auch Japan als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt großes Interesse. Premierminister Shinzo Abe dürfte deshalb den Vorsitz nutzen, um für multilateralen Handel zu werben, vermutet Rabey Brauer, Leiter des Auslandsbüros Japan der Konrad-Adenauer-Stiftung. Doch die USA dürften wohl auch bei diesem Gipfel einer Absage an den Protektionismus nicht unterstützen.



Zur Reform der WTO soll auch ein globales Daten-Regelwerk gehören. Im weltweiten Handel mit digitalen Daten verfolgten die drei wesentlichen Blöcke unterschiedliche Strategien: In den USA gehe man recht liberal mit den Daten um, in Europa stehe der Schutz persönlicher Daten im Vordergrund, in Asien, vor allem in China, versuche man, Daten für staatliche Zwecke zu nutzen, erklärt IfW-Experte Görlich.