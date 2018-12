Am 7. Juli 2017 marschierten die G20-Gegner in Hamburg auf.

In Hamburg müssen sich ab heute fünf junge Männer wegen der schweren Ausschreitungen während des G20-Gipfels im Sommer 2017 vor dem Landgericht verantworten. Die vier Deutschen sowie ein Franzose sind des Landfriedensbruchs in einem besonders schweren Fall angeklagt.



Sie sollen sich an einem gewalttätigen Aufmarsch des Schwarzen Blocks beteiligt haben, in dessen Verlauf ein Sachschaden von insgesamt rund einer Million Euro verursacht wurde. Den Angeklagten drohen mehrjährige Haftstrafen.