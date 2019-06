Wohl deshalb regt sich in dieser Frage in den Reihen der G20 Widerstand gegen das Diktat aus Washington. Sollten die USA nicht einlenken, so ein Plan, über den die Europäische Union, China, Russland und andere Industrienationen nachdenken, könnte man per internationalem Vertrag eine Art Ersatz-WTO der Willigen etablieren. Amerika würde isoliert. Es wäre, so Kirkegaard, ein "wirklich wichtiges Signal, dass die USA allein nicht mächtig und wichtig genug sind, um das Welthandelssystem zum Entgleisen zu bringen. Viele Geschäftsleute und Politiker in den Vereinigten Staaten erkennen noch nicht, dass sie in Wirklichkeit nur ein kleines Land sind."