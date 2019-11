Außenminister Heiko Maas ist zu Besuch in Japan.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Außenminister Heiko Maas (SPD) ist zu einem dreitägigen Besuch in Japan in Hiroshima eingetroffen. Dort will er am Freitag der Opfer des ersten Atombombenangriffs vor 74 Jahren gedenken. Auch wolle er sich ein Bild "von der blinden Zerstörungskraft von Atomwaffen" machen und für Abrüstung werben.



Die Bemühungen um nukleare Abrüstung werden auch Thema beim G20-Außenministertreffen in Nagoya sein. Zudem stehen die Afrika-Politik, Freihandel und die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung auf der Agenda.