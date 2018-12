Das Treffen mit Putin hat Trump abgesagt. Offiziell will der US-Präsident den russischen Präsidenten wegen dessen Verhalten in der Ukraine-Krise abstrafen. Aber inoffiziell fliegt Trump gerade die Russland-Affäre daheim um die Ohren. Denn frühere Mitarbeiter verstricken sich immer mehr in ihren Lügen, um die Zusammenarbeit und Kontakte mit Russland zu verdecken. Dass es jetzt nicht zum Gipfel auf dem Gipfel kommt, ist kein gutes Zeichen. Denn der Abrüstungsvertrag über Mittelstreckenwaffen steht auf dem Spiel. Der US-Präsident will aus ihm aussteigen. Es fühlt sich an, als wäre der Kalte Krieg mit all seinen hässlichen Auswüchsen zurück auf die Weltbühne gekrochen. Figuren wie Trump und Putin sorgen nicht dafür, dass man sich sicherer fühlt. Vor allem weil auch hier Trump auf Angst setzt und mit massiver Aufrüstung droht. Und auch hier ist der Gegner, Wladimir Putin, ziemlich unbeeindruckt, was gerade auch sein jüngstes Verhalten in der Ukraine deutlich macht.