Sie verfolgen die Vermummten, die in kleinen Gruppen in Richtung St. Pauli laufen. Ständig kommt über Funk, dass sich hier und dort Menschen zusammenschließen und die Polizei angreifen. Die mit bunten T-Shirts haben plötzlich schwarze an, die mit schwarzen sind plötzlich wieder bunt, es geht rasend schnell. "Wir sind nur noch von A nach B nach C gelaufen." Gute 25 Kilometer werden es an diesem heißen Sommertag gewesen sein, fast immer im Laufschritt. Das bekommt nicht jedem Beamten. Klein sieht die ersten Kollegen, die verletzt sind. Oder vor Erschöpfung zusammenbrechen, eine Infusion bekommen. "Das hat man in den letzten Jahren noch nie erlebt."