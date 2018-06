Es liegt nun an der US-Regierung, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um die Lage zu beruhigen und die Schwierigkeiten auszuräumen. Frankreichs Finanzminister Le Maire

Der französische Finanzminister Bruno Le Maire berichtete von "angespannten und schwierigen" Gesprächen. Le Maire sprach von einer "G6"-Gruppe, die dem siebten Land, den USA, in Whistler eine gemeinsame Botschaft mit Blick auf die US-Strafzölle mitgegeben hätten: "Wir sind bereit zu reagieren, aber wir bevorzugen einen anderen Weg."



Le Maire forderte die US-Regierung auf, "in den kommenden Tagen und Stunden" ein positives Signal an die G7-Partner zu senden, um eine Eskalation im Handelsstreit abzuwenden. "Es liegt nun an der US-Regierung, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um die Lage zu beruhigen und die Schwierigkeiten auszuräumen", sagte Le Maire in Whistler. Die Zeit dränge: "Ich spreche hier nicht über die kommenden Wochen", stellte er klar.