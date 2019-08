Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron. Archivbild

Quelle: Eric Gaillard/POOL Reuters/dpa

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron will beim G7-Gipfel über eine Ankurbelung der schwächelnden Konjunktur sprechen. Zu den Ländern, die in Europa dazu in der Lage seien, zähle der Staatschef neben Frankreich auch Deutschland, berichtete die Nachrichtenagentur AFP.



Der Gipfel wird am Samstag im südwestfranzösischen Biarritz beginnen, eine Debatte der Staats- und Regierungschefs über die Weltwirtschaft steht am Sonntag auf der Tagesordnung. Kanzlerin Angela Merkel sieht aktuell keine Notwendigkeit für Konjunkturpakete.