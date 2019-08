Trump plant bei G7 ein bilaterales Treffen mit Merkel. Archivbild

US-Präsident Donald Trump plant beim G7-Gipfel am Wochenende in Frankreich viele bilaterale Gespräche - auch mit Kanzlerin Angela Merkel. Bei dem Treffen soll es laut US-Regierungskreisen unter anderem um die Streitthemen Nordstream 2 und Rüstungsausgaben gehen.



Die USA kritisieren das deutsch-russische Gas-Pipeline-Projekt Nordstream 2 und beklagen sich auch über ihrer Ansicht nach zu geringe deutsche Verteidigungsausgaben. Trump will sich auch mit Emmanuel Macron und Boris Johnson treffen.