Ex-Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD). Archivbild Quelle: Swen Pförtner/dpa

Ex-Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat sich für einen Militäreinsatz der Europäer zur Auflösung der berüchtigten Flüchtlingscamps in Libyen ausgesprochen. Wir müssen "diese fürchterlichen Lager in Libyen zerstören", sagte er der "Bild am Sonntag", "wahrscheinlich auch mit bewaffneter Hilfe".



Ein deutscher Botschafter habe von KZ-ähnlichen Zuständen dort gesprochen. Nach Berichten von Menschenrechtsorganisationen gehören Folter, Vergewaltigung und Zwangsarbeit zum Alltag in den Lagern.