Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer. Archivbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Der ehemalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel rechnet damit, dass Kanzlerin Angela Merkel im Laufe der Legislaturperiode ihr Amt an CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer abgibt. Er glaube nicht, "dass Angela Merkel so dumm ist, Annegret Kramp-Karrenbauer zweieinhalb Jahre wie so einen Pudel neben sich herlaufen zu lassen", sagte er in der "Augsburger Allgemeinen".



In Teilen von Union und SPD war ein Streit über die Zukunft der Regierung ausgebrochen. Ein baldiger Wechsel im Kanzleramt war Thema.