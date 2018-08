Bundesaußenminister Sigmar Gabriel will die deutsche US-Politik neu justieren - und fordert mehr Unabhängigkeit und Selbstbewusstsein gegenüber Washington. Der SPD-Politiker begründete das am Dienstag in einer Grundsatzrede beim Berliner Forum Außenpolitik der Körberstiftung mit einem "Rückzug der USA unter Donald Trump aus der Rolle des verlässlichen Garanten des westlich geprägten Multilateralismus".