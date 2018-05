"Wir unterstützen alle Bemühungen für einen Waffenstillstand in Afrin und in Ost-Ghuta", sagte Gabriel. Um Hilfen für die Menschen in Ost-Ghuta zu ermöglichen, sei von deutscher Seite auch Kontakt zu "denjenigen, die an dem Konflikt beteiligt sind", aufgenommen worden. Neben den syrischen Regierungstruppen und ihren Verbündeten sind dies vorwiegend islamistische Rebellen.