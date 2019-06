Sigmar Gabriel (SPD) spricht im Deutschen Bundestag.

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

In der Aktuellen Stunde des Bundestags zu den Folgen des Mordfalls Lübcke hat Sigmar Gabriel (SPD) die AfD frontal angegriffen. "Sie haben sich mitverantwortlich gemacht, weil man nicht nur für das verantwortlich ist, was man sagt und tut, sondern auch für das politische Klima in diesem Land", sagte er. "Und da sind Sie Haupttäter und nicht etwa Opfer."



AfD-Abgeordneter Martin Hess warf Gabriel und anderen Politikern vor, den Mord an Lübcke zu instrumentalisieren, um gegen die AfD zu hetzen.