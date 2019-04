Der SPD-Politiker sieht die aktuelle Situation Europas als "den Abstieg eines Superstars". Um diesen abzuwenden, stehen vor allem die Regierungen in der Verantwortung, sagte Gabriel. Am Ende lebe Europa davon, dass seine Mitgliedsstaaten dieses Europa auch wollen. Und daran scheitere es oft. "Die Partikularinteressen nehmen zu und Deutschland ist leider keine Ausnahme. Auch bei uns ist es so, dass wir immer ziemlich genau wissen, was gut für uns ist und uns nicht so richtig dafür interessieren, was mit den anderen ist. Und das rächt sich jetzt bitter", sagte Gabriel.