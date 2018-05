Damit werde er für die dann beginnende Tätigkeit "nach Ablauf eines Jahres nach dem Ausscheiden aus der Bundesregierung zur Verfügung stehen". Er habe beim Karenzzeitgremium nach dem Bundesministergesetz "rechtzeitig" für eine Beantragung gesorgt und "umfassend über das Vorhaben der Siemens AG informiert".



Nach dem derzeit geltenden Karenzzeitgesetz müssen Minister und Staatssekretäre des Bundes die Regierung informieren, wenn sie innerhalb von 18 Monaten nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt in die Wirtschaft wechseln wollen. Die Änderung war 2015 eingeführt worden, zuvor hatte es wiederholt heftige Kritik am Wechsel von Ministern oder anderen hochrangigen Politikern in die Wirtschaft ohne ausreichenden zeitlichen Abstand zu ihrer politischen Tätigkeit gegeben.