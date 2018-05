Am Samstagnachmittag wollte Nahles mit dem kommissarischen SPD-Chef Olaf Scholz bei einer weiteren Konferenz in Jena für eine Zustimmung zur GroKo werben, am Sonntag stand eine Konferenz in Ulm an. Kühnert lehnte am Samstag den Koalitionsvertrag erneut ab: "Aus diesem Papier spricht eine zukunftsvergessene Politik", sagte er in Karlsruhe bei einer Diskussionsrunde mit rund 450 Teilnehmern. "Dieser Vertrag ist geprägt von einem Stil des Vertagens."