Den ersten Schritt zur Versöhnung machte Netanjahu. Er rief Gabriel im November an, nachdem in Berlin eine Vereinbarung zum Export dreier weiterer der für Israel so wichtigen deutschen U-Boote unterzeichnet wurde. Ein zweiter Anlauf für ein Treffen war anschließend nur noch eine Frage der Zeit. Eingefädelt wurde er über Umwege. Es sollte nicht so aussehen, als ob Gabriel in erster Linie wegen Netanjahu nach Israel kommen würde. Den offiziellen Anlass bot eine Einladung des früheren israelischen Botschafters Schimon Stein zu einer Sicherheitskonferenz in Tel Aviv. Das Auswärtige Amt fragte im Zusammenhang damit - so ganz nebenbei - im Büro Netanjahus nach einem Termin. Die Zusage kam schnell.