Angesichts der regierungskritischen Proteste in Iran will der geschäftsführende Bundesaßenminister Sigmar Gabriel (SPD) schon bald persönlich mit seinem iranischen Kollegen Mohammed Dschawad Sarif sprechen. Er habe mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini "verabredet, dass wir den iranischen Außenminister einladen, wenn möglich schon in der nächsten Woche", sagte Gabriel in der ZDF-Sendung "Berlin direkt".