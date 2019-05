Die SPD-Kandidatin für das Europaparlament, Gaby Bischoff, argumentiert im ZDF-Morgenmagazin dafür: "Wir haben eine Situation in Europa, dass wir in über 20 Ländern Mindestlöhne haben - und nur in zwei Ländern Mindestlöhne oberhalb der Armutsgrenze." Die Anhebung der europäischen Mindestlöhne habe auch einen volkswirtschaftlichen Effekt.