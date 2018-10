Khashoggi war zuletzt lebend gesehen worden, als er am 2. Oktober das saudi-arabische Konsulat in Istanbul betrat um Dokumente für seine geplante Hochzeit abzuholen. Saudi-Arabien räumte am Wochenende nach vielen Dementis ein, Khashoggi sei während eines "Faustkampfes" in dem Konsulat ums Leben gekommen. 18 Verdächtige seien in Gewahrsam genommen worden. Dagegen schrieben regierungsnahe türkische Medien, der Kolumnist der "Washington Post" sei von einem Killerkommando getötet und zerstückelt worden. Die Leiche ist noch immer nicht aufgetaucht.