Viele Stars kommen zur Gala «Ein Herz für Kinder». Archivbild

Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Am heutigen Samstag kommen in Berlin wieder Prominente aus Show, Sport und Politik für einen guten Zweck zusammen. Bei der Spendengala "Ein Herz für Kinder" sammeln Stars am Spendentelefon Geld für notleidende Kinder und ihre Familien. Mit dabei sind unter anderem die mehrfache Grammy-Gewinnerin Dionne Warwick, Udo Lindenberg, Peter Maffay und Barbara Schöneberger.



Außerdem stellt Moderator Johannes B. Kerner Schicksale aus dem In- und Ausland vor. Das ZDF überträgt die Show ab 20.15 Uhr live.