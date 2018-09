Jana Pallaske überreichte Elyas M’Barek seine "Goldene Henne". Quelle: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB

Bei einer Gala ist in Leipzig der Publikumspreis "Goldene Henne" 2018 vergeben worden. Zu den Preisträgern gehören in diesem Jahr Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber (Sport), Angelo Kelly & Family (Musik) und Elias M'Barek (Schauspiel).



Die Goldene Henne wurde in zehn verschiedenen Kategorien vergeben. Der Preis erinnert an die 1991 gestorbene DDR-Entertainerin Helga "Henne" Hahnemann. Er wird vom MDR, dem rbb Fernsehen und der Zeitschrift "Super Illu" jährlich verliehen.