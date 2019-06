Aber nicht nur Kostensenkungen seien wichtig, so Stumpf - auch der Umsatz müsse stimmen: "Das aber entscheiden wir Verbraucher." In einigen oft kleineren Städten seien die Häuser nicht so attraktiv, deshalb zweifelt er, ob sich dort das "klassische Warenhaus" halten könne. Aus seiner Sicht dürften nur etwa 120 der derzeit 170 Warenhäuser in Deutschland auf längere Sicht in der Betriebsform Warenhaus erhalten bleiben. "Aber alle Standorte sind gute Handelsstandorte." Die könnte Signa deshalb wahrscheinlich weiterentwickeln. Das dürfte vor allem für die Doppelstandorte gelten in Städten, in denen es sowohl einen Kaufhof als auch ein Karstadt-Warenhaus gebe.