Dafür müssen die Uhren an Bord der Satelliten aber sehr genau gehen. Deshalb werden sie mit einem hochpräzisen Zeitmesssystem der Kontrollstation in Fucino synchronisiert. Das Zeitmesssystem in Fucino besteht aus einer Gruppe von Wasserstoff-Maser-Uhren und weiteren Atomuhren. Die messen die Zeit so genau, dass es erst nach neun Millionen Jahren zu einer Abweichung von einer Sekunde kommen könnte. Ein zweites baugleiches Zeitmesssystem steht im bayerischen Oberpfaffenhofen. Als die Ingenieure in Fucino bei Wartungsarbeiten eine Störung ihres Zeitmesssystems feststellten, wurde am Backup-System in Oberpfaffenhofen einem Insider zufolge Systemarbeiten durchgeführt. Das Service Center hatte demnach weder die Wartungsarbeiten in Fucino noch die Systemarbeiten in Oberpfaffenhofen ausreichend koordiniert.