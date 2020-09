Die Darstellung ist mit großer Liebe zum Detail umgesetzt. Tempel, Statuen und die gesamte Lebenswelt sind sehr bunt dargestellt. Es ist eben das, was wir Historiker ein Geschichtsbild nennen. Kai Ruffing, Althistoriker

Die virtuelle Rekonstruktion der Antike aus "Assassin’s Creed Odyssey" dient jetzt als Grundlage eines Geschichts-Seminars an der Universität Kassel. Das Spiel sei in der Lebenswelt der Studierenden stark verankert und werde für seine historische Authentizität auch in Fachkreisen sehr gelobt, sagt der Medienwissenschaftler Kai Matuszkiewicz. Historiker und Archäologen bescheinigen dem Videospiel des französischen Herstellers Ubisoft bei der Visualisierung dieser bedeutenden Epoche große Wirklichkeitstreue.



Matuszkiewicz leitet das Seminar zusammen mit dem Althistoriker Kai Ruffing, der das Spiel schon von seinem Sohn kannte und von der Idee sofort begeistert war: "Die Darstellung ist mit großer Liebe zum Detail umgesetzt. Tempel, Statuen und die gesamte Lebenswelt sind sehr bunt dargestellt. Es ist eben das, was wir Historiker ein Geschichtsbild nennen." Ein Geschichtsbild, das die eigentlich schon seit Langem überholte, aber äußerst hartnäckige Vorstellung einer marmorweißen Antike endgültig hinter sich lässt und stattdessen eine farbenfrohe Welt zeichnet.