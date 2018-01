Tamara und Ly sind aus Sachsen angereist. Sie sind beim Verein Leipzig eSports e.V., der auf seinem Stand für das wettbewerbsmäßige Spielen wirbt, haben aber gerade etwas Leerlauf und bummeln. "Ich mag das gerne, sich so beschallen zu lassen", erzählt Tamara, "diese Eindrücke zu sammeln. Ich muss gar nicht unbedingt zocken. Ich mag die bunten Stände und was die so alles bieten." Auch Ly läuft einfach gerne herum. "Ich gucke mir an, was sonst noch so im Angebot ist."