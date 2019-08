Besucher spielen auf der Gamescom Final Fantasy.

Quelle: Henning Kaiser/dpa

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will die zugesagte finanzielle Förderung der Games-Branche in Deutschland nicht streichen. Er werde sich weiter für den Fördertopf von 50 Millionen Euro einsetzen, sagte Scheuer zur offiziellen Eröffnung der Spielemesse Gamescom in Köln.



Die Messe ist seit Dienstag für Fachbesucher und Medienvertreter geöffnet. 1.150 Aussteller aus über 50 Ländern werden erwartet. 2018 stieg der Umsatz der Branche in Deutschland um elf Prozent auf 2,8 Milliarden Euro.