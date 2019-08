Die Gamescom schreibt fast jedes Jahr neue Besucherrekorde - mehr als 370.000 drängten sich im vergangenen Jahr durch die Hallen. Obwohl die Kölner Messe in diesem Jahr neue Flächen öffnet, ist sie an der Kapazitätsgrenze. Folge: Die normalen Tagestickets für Freitag und Samstag waren schon eine Woche vor Eröffnung ausverkauft. Um mehr Besuchern Einlass zu gewähren, bietet die Messe neue Abendtickets an, mit denen Besucher ab 16 Uhr für vier Stunden in die Hallen dürfen. Doch auch diese sind begehrt und für Samstag bereits ausverkauft. Insgesamt soll der Aufenthalt angenehmer sein als in den vergangenen Jahren: so hat die Messe die Gänge verbreitert, beliebte Messestände besser verteilt und die Essensstände umgestaltet.