Passend zur Veranstaltung hat der Bundesverband Game neue Marktzahlen veröffentlicht. Demnach sieht es auf den ersten Blick im Videospielland rosig aus: Der deutsche Gamesmarkt, der fünftgrößte der Welt, legte in den letzten zwei Jahren um 9 Prozent zu. Der Gesamtumsatz stieg von 4 auf 4,37 Milliarden Euro. Das größte Plus machte die Branche mit In-Game-Käufen, die von 1,52 auf 1,95 Milliarden Euro anstiegen. Dass der Umsatz mit Spielen in Deutschland wächst, ist kein Wunder, denn deutsche Spieler werden tendenziell immer älter (Durchschnittsalter 36 Jahre) und stellen eine kaufkräftige Zielgruppe. 58 Prozent spielen regelmäßig an Computer, Konsole oder Smartphone und sind bereit, Geld für ihr Hobby auszugeben.



Ist also alles prima im Super-Mario-Land? Nicht ganz. Denn seit Dekaden bereitet der Export deutscher Spieleproduktionen der Branche Kopfzerbrechen. Im Jahr 2017 lag der weltweite Umsatz mit Videospielen bei 105 Milliarden Euro, deutsche Hersteller kamen auf magere 2,1 Prozent (2,4 Milliarden Euro). Was läuft da schief?