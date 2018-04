Warnstreik der IG Metall in München. Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Zum Abschluss ihrer ganztägigen Warnstreiks hat die IG Metall am Samstag ihre Tarifforderungen untermauert. Am Montag könnte im Pilotbezirk Baden-Württemberg weiter verhandelt werden. Der Appell an die Arbeitgeber lautet: "Bewegt Euch, oder wir machen weiter."



Seit Mittwoch hätten sich bundesweit rund 500.000 Beschäftigte aus knapp 280 Betrieben beteiligt, so die IG-Metall. Die Gewerkschaft verlangt sechs Prozent mehr Geld und Möglichkeiten zur Reduzierung der Arbeitszeit.