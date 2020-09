Der Ganztagsanspruch für Grundschüler rückt näher.

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Der Deutsche Gewerkschaftsbund, das Deutsche Kinderhilfswerk und der Deutsche Städtetag haben die Bundesregierung aufgefordert, für den geplanten Ausbau des Ganztagsbetreuung an Grundschulen mehr Geld bereitzustellen.



"Was wir nicht brauchen, sind Verwahranstalten am Nachmittag. Ganztagsbetreuung muss als Ganztagsbildung verstanden werden", sagte Holger Hofmann, Geschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes. Durch eine Unterfinanzierung drohe die Qualität der Betreuungsplätze auf der Strecke zu bleiben.