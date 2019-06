Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hatte zuletzt bekräftigt, die Pläne der GroKo bis 2025 umsetzen zu wollen. Der Ausbau der Ganztagsbetreuung an Grundschulen ist ein Thema der Kultusministerkonferenz (KMK), zu der sich die Ressortchefs diese Woche in Wiesbaden treffen. Den KMK-Vorsitz hat derzeit Hessen, am Freitagmittag sollen die Ergebnisse der Konferenz präsentiert werden.